Stres a úzkosť v digitálnom svete

Aký vplyv na nás majú dnešné technológie a aké zdravotné riziká sebou prináša digitálny svet, v ktorom žijeme.

Technológia je všade a mobilné telefóny sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Podľa výskumu z roku 2017 vlastní 94% dospelých v Európe mobilný telefón a viac ako tri štvrtiny z nich sú chytré telefóny. Kým mobilné telefóny boli pôvodne navrhnuté tak, aby uľahčovali telefónne hovory na cestách, prieskum spotrebiteľských mobilných telefónov (2016) naznačuje, že tretina používateľov smartphonov v skutočnosti vôbec nevykonáva tradičné hlasové hovory. Namiesto toho sa naše telefóny používajú ako mobilné počítače, pre kontrolu e-mailov, nakupovanie online, prístup k správam, sťahovanie hudby a videa, sledovaní sociálnych médií, objednávanie jedla, prezeranie máp ... a mnoho ďalšieho. Doslova máme internet v vrecku za všetkých okolností a zdanlivo môžeme nájsť odpoveď na takmer každú otázku jednoduchým stlačením tlačidla. Aj keď tento pokrok v technologickej funkčnosti a prístupu je úžasný, tak má aj svoju temnú stránku.

Existujú dôkazy, že na našich telefónoch sme príliš závislí. Premýšľajte o tom, ako sa cítite, keď si uvedomíte, že ste zabudli telefón, alebo ho niekde nechali mimo dosahu. Môže to byť nepríjemné, že? V skutočnosti nedávny výskum ukázal, že niektorí ľudia zažívajú výrazný stres a úzkosť, keď sú oddelení od svojich telefónov a môžu dokonca prejavovať príznaky podobné abstinenčným príznakom, porovnateľné s tými, ktoré sa zvyčajne vyskytujú, keď má niekto závislosť. Niektoré výskumy dokonca ukázali, že vysoká úroveň zapojenia sa do inteligentných telefónov a multimediálnych technológií môže fyzicky meniť našu štruktúru a funkciu mozgu.

1. V ečné rozptyľovanie

Neustále pípanie, vibrácie a blikanie oznámenia znamenajú, že sme neustále rozptyľovaní a donútení prerušiť to, čo robíme, aby sme skontrolovali naše telefóny. Štúdia vo Veľkej Británii skutočne zistila, že používatelia inteligentných telefónov odomykajú svoje telefóny v priemere 85-krát denne; a používajte ich každý deň asi päť hodín. To znamená, že nie sme schopní sústrediť našu pozornosť a správne konsolidovať veci do našej pamäti, čo môže byť samo o sebe celkom znepokojujúce. Toto je podporené výskumom, ktorý začína ukazovať korelácia medzi vysokým používaním smartphonu a internetu a zlými kognitívnymi schopnosťami, ako je pozornosť, pamäť a učenie.

2. Dysregulácia spánku

Mnoho z nás používa náš telefón pred spaním. Dostanete sa do postele a máte v úmysle ísť spať, ale chcete len skontrolovať telefón (len na "sekundu"), aby ste zistili niečo neškodného, ​​ako je zajtrajšie počasie ... a potom o hodinu neskôr sledujete úplne náhodné video ... keď sa pozeráme na naše telefóny, keď máme ísť spať, má to dvojitý negatívny efekt, ktorý stimuluje naše mozgy, čo sťažuje navíjanie a vypínanie a vystavenie nás modrému svetlu z obrazovky. Výskum naznačuje, že expozície pomocou modrej obrazovky môže znížiť produkciu melatonínu, čo prerušuje náš cirkadiánní rytmus (tj. Cykly spánku a prebudenie). Bohužiaľ zlý spánok má sklon znamenať nižšiu odolnosť a vyššiu úroveň úzkosti a stresu.

3. Rovnováha medzi prácou a životom

4: Fomo

Foto alebo strach z toho, že vám niečo utečie. Ide v podstate druh sociálnej úzkosti, ktorá vychádza zo strachu, že vám niečo utečie, o niečo príde; či už je to udalosť, práca alebo spoločenská príležitosť, komunikácie, alebo potenciálne spojenie. Chceme teda byť pripojení ... "len pre prípad núdze". Je iróniou, že čím viac sme spojení, tým je pravdepodobnejšie, že zažijeme FOMO, pretože to je často spôsobené príspevky, ktoré vidíme na sociálnych sieťach, ako je Facebook, čo nás vedie k presvedčeniu, že naši priatelia a známi majú vzrušujúce a alebo zaujímavé skúsenosti v našej neprítomnosti.

5. Sociálne siete

Nemôžeme si pomôcť, ale porovnať sa s ostatnými, a teórie sociálneho porovnanie naznačuje, že pomocou týchto typov porovnanie hodnotíme, ako sa vidíme čo si o sebe myslíme a ako sa cítime. Sociálne médiá svojou povahou aktívne podporujú sociálnu porovnanie, pretože sú posilnené informáciami, ktoré možno ľahko použiť ako metriky zjavného sociálneho úspechu (napr. Priatelia, like, zdieľanie, nasledovníci atď.). Tieto metriky sú samy o sebe problematické, pretože ak nedostaneme dostatok lajkov ku komentármi, alebo obrázku, ktorý sme zverejnili, alebo ak má niekto viac lajkov alebo priateľov ako my, môžeme to cítiť a vnímať ako neúspech. Okrem toho rozdiel medzi skutočným životom a tým, čo ľudia skutočne zverejňujú na sociálnych médiách, znamená, že máme sklon vidieť len extrémne upravenou "zvýraznenú a prekročeniu ilúziu" života ostatných ľudí. Čo v nás vyvoláva pocity menejcennosti a mnoho ďalšieho a to spôsobuje problém so sebavedomím.